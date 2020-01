Iremos a Palacio Nacional, será problema de AMLO si nos recibe o no: Sicilia

Desde la explanada de la Estela de Luz el activista advirtió que todos van a ir mañana al Palacio Nacional y dejó claro que el presidente sabrá si escucha o no.

El poeta Javier Sicilia reiteró que mañana acudirán a Palacio Nacional y será problema del presidente, Andrés Manuel López Obrador si no los recibe, además consideró que es deber ético de los ciudadanos salir a las calles para hacer visibles a las víctimas.

Desde la explanada de la Estela de Luz donde se lleva a cabo una jornada cultura, el activista advirtió que todos van a ir mañana al Palacio Nacional y dejó claro que el presidente sabrá si escucha o no escucha.

“Si nos recibe o no, ese es su problema. Nuestro deber es salir a las calles, estar aquí. Si no escucha es su problema no es nuestro”, aseveró.

Sicilia señaló que es indispensable que las víctimas sean escuchadas, pero sobre todo que sean atendidos. “Salimos a las calles. Estamos en la calle y eso es lo que tenemos que hacer, salir y alzar la voz”.

A su vez, el activista Julian LeBarón lanzó un llamado a la ciudadanía para que mañana se sume a la marcha por los más de 300 mil muertos en el país.

“Los invitó a los mexicanos a que salgan a las calles, se está tratando de los muertos. Hay 300 mil fallecidos. Yo si puedo pedir desde el dolor de mi corazón que no haya más fallecidos”, señaló.