Integrantes de FRENA dudan que AMLO deje cargo con revocación

Otilia Montes, integrante de FRENA, duda que el jefe del Ejecutivo Federal vaya a dejar el cargo en caso de que los resultados de la revocación de mandato no le sean favorables.

Integrantes del Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) insistieron que se mantendrán por tiempo indefinido en el plantón que instalaron el sábado pasado en avenida Paseo de la Reforma y avenida Juárez hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje el cargo.

Ante las declaraciones que hizo este lunes el primer mandatario, algunos integrantes de FRENAAA, como Otilia Montes, dudaron que el jefe del Ejecutivo Federal vaya a dejar el cargo en caso de que los resultados de la revocación de mandato no le sean favorables.

“Él en su campaña eso dijo, que si el pueblo no estaba a gusto con él, que en cuanto nosotros dijéramos, él se iba, pero no se va a ir y son puras mentiras. Yo lo que quiero firmemente, un México libre, en paz y si se queda este señor, nuestro país va completamente al hoyo, yo lo que quiero es que se vaya”.

Para Gabriel Martínez, habitante de Guadalajara, México no cuenta con un presidente, sino con un activista que no ha cumplido con sus promesas de campaña.

“Necesitamos sacar a este individuo, nosotros no tenemos presidente en realidad, tenemos un activista; no ha hecho nada por los niños con cáncer, los adultos, los ninis ni siquiera les ha dado dinero, eso es una mentira que los ha apoyado, no les ha dado dinero”.

Por su parte, Evaristo Ruiz, radiólogo de profesión y originario de Michoacán, aseveró que ante la falta de resultados por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el pueblo se tiene que volver en la verdadera izquierda que requiere el país.

“Que hagamos la unión para sacar a este gobierno traidor, a mi me desilusionó Andrés Manuel, era una persona que yo admiraba como a Porfirio Muñoz Ledo, como al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pensamos que ente país iba haber una verdadera izquierda para combatir al vulnerable, asesino y cruel que era el PRI. Tenemos aquí la convicción de que ahora el pueblo va a ser la izquierda contra el gobierno”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el tramo que comprende de Paseo de la Reforma al Palacio de Bellas Artes, hay aproximadamente 760 casas de campaña, de las cuales cerca del 70 por ciento se encuentran vacías.