Integran Comisión Permanente y excluyen a MC y Grupo Plural

El Senado de la República cerró el periodo ordinario de sesiones con un desencuentro por la exclusión de legisladores del Grupo Plural y de Movimiento Ciudadano en la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

A las prisas, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, desahogó algunos asuntos que se tenían pendientes para la sesión de este martes y, posteriormente, dio paso a la elección de los integrantes de la Comisión Permanente.

Tras la lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el senador Germán Martínez denunció que no se consideró a los integrantes del Grupo Plural y lamentó que no se apueste por el diálogo en los órganos de dirección de la Cámara Alta, señalando directamente al senador Ricardo Monreal de no cumplir su palabra.

De igual forma, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, pidió hacer un extrañamiento a la Cámara de Diputados por la exclusión de sus legisladores de la Comisión Permanente en San Lázaro.

Aseguró que Morena tiene temor del avance de MC y busca dejarlo sin representación, por lo que reiteró que, si no se les da su lugar, no permitirán la instalación de la Comisión Permanente.

En respuesta, el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, acusó a Dante Delgado de no tener autoridad moral para reclamar, cuando, dijo, en MC son abusivos.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pidió dejar a un lado los insultos y las descalificaciones, para llevar la última sesión del periodo ordinario con serenidad.

“Presidente, presidente”, gritaron los integrantes de la bancada de Morena en respaldo a Ricardo Monreal, quien subrayó que estará puntual a la cita para buscar la candidatura de su partido a la Presidencia de la República.

Mientras tanto, el también senador por Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, respondió a los señalamientos de Germán Martínez quien aseguró que el Grupo Plural no quiere que se le dé el trato que el presidente Andrés Manuel López Obrador da a Ricardo Monreal.

Al final, Germán Martínez rechazó los señalamientos y subrayó que lo único que buscan en el Grupo Plural es que se reconozca su representación, ya que tienen más legisladores que otras bancadas como el PES.