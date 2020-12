Institutos y Hospitales de alta especialidad no cobrarán cuotas de recuperación

Escucha la nota:



La Secretaría de Salud publicó el acuerdo por el que los Institutos Nacionales y los Hospitales de Alta Especialidad y Referencia no cobrarán cuotas de recuperación a la población que reciba atención médica.

El acuerdo publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación entra en vigor este 1 de diciembre, y prevé garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad social y el acceso gratuito a la atención médica, servicios por concepto de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico.

Por su parte, Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, indicó que la gratuidad aplica para las personas que no tenían seguridad social y deben cambiar “la ley de los Institutos para que no exista la tentación de cobrar cuotas”.

“Los servicios de salud que otorgan las instituciones federales para personas no aseguradas son gratuitos, ya no son para las personas aseguradas, no se vaya a confundir pensando que le van a cobrar cuotas si usted es derechohabientes del IMSS, ISSSTE o de Pemex no le van a cobrar, pero antes a las personas que no tenían seguridad social se les cobraban cuotas de recuperación… por un tiempo se deberá seguir el ejercicio administrativo que la persona vaya a la caja y le van a decir cuánto es nada, es gratis”

Pero, señaló que la gratuidad de los servicios médicos en las entidades dependerá de cada gobierno local.

“Este acuerdo no establece que se logre la gratuidad de esos servicios, porque razón, porque eso depende de su gobierno estatal, el gobierno de México quiere que los estados también dejen de cobrar, que no haya cuotas”

Sin embargo, el acuerdo señala que los pacientes de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales federales de referencia, regionales de Alta Especialidad y unidades adscritas a los Servicios de Atención Psiquiátrica, se respetará el nivel socioeconómico asignado por el área de Trabajo Social de la institución que origina la referencia.