El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que en un país con los niveles de violencia de género como los que se registran en México, la neutralidad no tiene cabida.

Al encabezar la inauguración del evento conmemorativo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dijo que por este motivo es urgente que las instituciones escuchen los “gritos de desesperación” de las mujeres.

“En un país como el nuestro, con las cifras de violencia de género, la neutralidad, la indiferencia, el voltear para otro lado, no tiene cabida. Es urgente que todas y todos, que la ciudadanía y las instituciones escuchemos los reclamos de las mujeres, escuchemos sus exigencias, sus gritos de desesperación, pero también sus argumentos”.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que la violencia contra las mujeres, alimentada por factores sociales y culturales, se alza como un obstáculo para construir una sociedad igualitaria e incluyente; por ello, es necesario impulsar un cambio social y cultural para que la sociedad deje de tolerar y normalizar la violencia.

“La violencia que se oiga fuerte y claro, no es tolerable, no es un fenómeno que sólo afecta a las mujeres ni es un hecho que podamos normalizar, atenta contra la dignidad de las mujeres y niñas y sí nos afecta y nos interesa a todas y todos por sus múltiples consecuencias; ya no es más una cuestión que se reduzca al ámbito privado, es un fenómeno que erosiona el tejido social”.