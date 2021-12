Instalan estudiantes del CIDE mesa frente a Conacyt; piden diálogo

Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) instalaron una mesa frente a la sede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) luego de que esta mañana la titular de esta dependencia, María Elena Álvarez-Buylla, declaró que estaba dispuesta a iniciar el diálogo con quienes están inconformes con el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche.

Esto luego de que ayer por la noche el Conacyt, a través de un comunicado, informó que se pospondría hasta nuevo aviso la mesa de diálogo con la comunidad estudiantil del CIDE, encuentro que estaba previsto este viernes 10 de diciembre, a las 16:00 horas; y en el que además acusaba a los estudiantes de oponerse al diálogo y de no haber asistido ayer a una reunión en la que se definiría la logística para este primer encuentro.

Es por ello que los estudiantes acordaron presentarse en las puertas del Conacyt para efectuar una primera mesa y acordar la logística de los siguientes encuentros en aras de que se atienda su pliego petitorio, refirió Eduardo Muñiz, estudiante de la Maestría en Administración y Políticas Públicas.

“En la mañana la doctora Álvarez Buylla dijo que no queríamos establecer logística para el diálogo, ya habíamos tenido una reunión previa con su personal, con Alejandro Díaz en particular, para hacer ese establecimiento y aún así no nos han dado garantías de que el diálogo se va a desarrollar, así que hemos traído la mesa a las puertas de su oficina con el objetivo de que aquí mismo empecemos los diálogos y definamos las condiciones de futuras mesas, entendemos que en una sola ocasión no se podrá resolver todo nuestro pliego petitorio, pero es importante que la doctora esté presente para iniciar las conversaciones”, indicó.

Asimismo Ángel Carrillo, también estudiante de la Maestría en Administración y Políticas Públicas, expuso que el actuar de las autoridades del Conacyt demuestran una falta de compromiso real con las demandas estudiantiles.

“Ella quiere un evento protocolario donde los compañeros hablen menos de cinco minutos, ella da un speech de cinco 10 minutos, se le entregan las instalaciones, ella se toma la foto y lo nuestro lo empiezan a ver a partir del 16, cuando las oficinas gubernamentales cierran el 17, es decir, es claramente una falta de compromiso real a nuestras exigencias”, comentó.

El estudiante enfatizó que no pueden aceptar que “les den atole con el dedo” con condiciones como la entrega de las instalaciones previa a la mesa de diálogo o la firma de una carta de no represalias distinta a la que redactaron.

“(María Elena Álvarez-Buylla) No va a salir porque le tiene miedo al diálogo y a los argumentos sólidos que tenemos contra la designación de José Antonio Romero Tellaeche”, concluyó.