Insabi dará continuidad a mujeres que eran atendidas en Fucam

Escucha la nota:



Se termina el respaldo federal para atender nuevos casos de cáncer en la Fundación para el Cáncer de Mama mexicana (FUCAM), pero se mantendrá el apoyo para que continúen con su tratamiento las mujeres que ya son atendidas por FUCAM; las mujeres que reciban un diagnóstico positivo de cáncer serán atendidas en los hospitales Juárez, General y en el Instituto Nacional de Cancerología, insistió el Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

“Se pueden absorber estos casos”, afirmó el subsecretario de Salud.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que bajo su gestión se fortalecerá el sistema de salud pública; también afirmó que se va a invertir en centros de salud, unidades médicas de primer nivel, en hospitales de segundo nivel, en mejorar la atención en hospitales de especialidades, para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar el derecho del pueblo a la salud“.

Información relacionada: GCDMX canalizará demanda de pacientes-Fucam ante gobierno

El presidente de la República consideró que lo que pretendían pasados gobiernos “era que el Estado se diluyera y dejar todo al mercado, por eso estamos enfrentando esta situación de falta de espacios, de camas, de equipos, de hospitales, pero eso es lo que vamos a ir atendiendo hasta mejorar por completo el sistema de salud pública. No es un asunto sólo de atención médica, es un asunto que tiene que ver con la capacidad; pero eso es lo que vamos a ir atendiendo hasta mejorar por completo el sistema de salud pública porque no es un asunto sólo de atención médica es un asunto que tiene que ver con la capacidad económica económica de la gente para curarse”.

“La gente será atendida, no faltarán las medicinas y se tendrá el apoyo de los médicos. El que tenga para pagar un hospital privado está en su derecho e inclusive hasta se podrían dar facilidades para que se siga invirtiendo en la construcción de centros hospitalarios privados, pero eso es solo para un sector de la población”, agregó el primer mandatario.

López Obrador insistió en que el 60% de la población no tiene seguridad social, e ironizó al señalar que si un campesino llega a un hospital privado ni lo reciben y solo le preguntan ¿que tienes?, pero no en cuanto a problema de salud sino lo que carga en el bolsillo

En el marco del informe “Pulso de la Salud” desde Palacio Nacional, el Dr. López-Gatell enfatizó que en el modelo de salud de la actual administración “ya no hay financiamiento a entidades privadas, debido a que no se considera la opción más eficiente y transparente”.

En la víspera, FUCAM informó que no alcanzó un acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para seguir apoyando de forma gratuita a las mujeres con esta enfermedad; pero se decidió entre ambas partes que habrá continuidad con los tratamientos a las pacientes desde tiempo atrás.

“No se suspende ningún tratamiento. Nos parece legítima, respetable y atendible la preocupación de mujeres que están en tratamiento y no se va a suspender ninguno. Para los nuevos casos, existen las capacidades en instituciones públicas, específicamente hay tres hospitales de alta especialidad, que están en la Ciudad de México, con la zona de cobertura que tenía el FUCAM”, apuntó López-Gatell.

El subsecretario López-Gatell delineó al FUCAM como una institución “con fines de lucro que recibía su financiamiento del (extinto) Seguro Popular, de los impuestos que todos pagamos; esta entidad podía dar servicios gratuitos porque lo pagábamos todos, esto se financiaba con dinero público y desde luego ha tenido aciertos en la calidad de la atención que merecen ser reconocidos, pero en un esquema administrativo, que precisamente fue característico del Seguro Popular, en donde se gastó directamente de los recursos públicos para el funcionamiento de una entidad privada. Esto no se considera que sea lo más eficiente y en algunos casos tampoco lo más transparente y esa es la razón se que se haya tomado tomado esta decisión de ya no seguir contratando a ese proveedor de modo que el nuevo sistema ya no incluye la contratación de entidades privadas”, enfatizó.