Inicia sesión extraordinaria en el INE; revisan consultas sobre propaganda gubernamental

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio a su sesión extraordinaria semipresencial, programada para la tarde de este sábado 3 de abril, un día antes del arranque de las campañas electorales a diputadas y diputados federales.

El primer punto a tratar por los integrantes del Consejo General, fue la revisión de 863 consultas hechas por autoridades de los tres órdenes de gobierno, para autorizar la difusión de campañas publicitarias relacionadas.

En lo general y en lo particular, el proyecto planteado se aprobó por votación mayoritaria.

Con ello, los consejeros electorales avalaron la difusión de campañas sobre acceso a crédito hipotecario, la promoción de una feria en Durango, una campaña de turismo sobre Semana Santa, la creación de un Centro Cívico, y algunas campañas relativas a la atención del Covid-19 y sobre asuntos educativos.

Las consultas sobre propaganda gubernamental fueron presentadas por instancias como el Gobierno Federal, el Senado de la República, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), gobiernos estatales, gobiernos municipales de algunas entidades, y algunas alcaldías en la Ciudad de México.

En el debate, la consejera Dania Ravel se pronunció contra la autorización a campañas no asociadas con asuntos de salud, educación y protección civil, por resultar innecesarias.

La mayoría en el Consejo General acompañó al proyecto, y argumentó que algunas de las solicitudes para autorizar propaganda gubernamental, si bien no refieren a los temas previstos en la ley, como no se transmitirán por radio y televisión, sino en carteles y a través de otros medios, no representarán violaciones a la ley.