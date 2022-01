Inicia en CDMX aplicación de refuerzo para personal docente

Este miércoles iniciará la aplicación del refuerzo de la vacuna anti Covid para personal docente que labora en la Ciudad de México.

En esta primera jornada se aplicará el biológico para los trabajadores de la educación que laboran en planteles de Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, cuyo apellido inicie con las letras A y B, anunció la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

“En particular para el personal educativo que se va con una con la vacuna moderna que es una vacuna que se donó a México inicia mañana, mañana para las alcaldías de Tlalpan, Xochimilco, y Milpa Alta”, indicó.

La sede de aplicación para este caso es el Tecnológico de Monterrey en sus instalaciones de Tlalpan.

El proceso continuará los días 13,14, 17 y 18 de enero, también por orden alfabético y podrán acudir a la sede que más les convenga: Instituto Tecnológico Autónomo de México, Campus Río Hondo en el Estacionamiento del Antiguo Hospital de la Marina y la Entrada será por Periférico; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México en Tlalpan; en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe; en la Universidad La Salle en la Colonia Condesa; en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), Campus Sur en Iztapalapa y en la Universidad Tecnológica de México, Campus Cuitlahuac en Azcapotzalco.

Para quienes no puedan acudir estos días, podrán vacunarse como rezagos en Ciudad Universitaria, comentó el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández.

“Y bueno, que por alguna razón no pudieron asistir esos días; por eso, ya, se tiene previsto, también, la atención a las personas que no puedan acudir a su refuerzo entre el 13 y el 18. Si no pudieron asistir, tendrán nuevamente una oportunidad el 19 y 22, en el Estadio Olímpico; y, para la atención de estos rezagados se realizarán el miércoles 19 —ya no leo todas las letras—, el jueves 20, viernes 21 y sábado 22, de acuerdo a la primera letra del apellido con los requisitos que ya hemos comentado”, expuso.