Informes sobre Guardia Nacional, Sedena, Pemex y Salud, en junio del 2021: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) sigue recabando información sobre casos de fiscalización relevantes, referentes a la actividad en la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, Pemex y Salud, con el fin de presentar resultados en junio de 2021, indicó el auditor David Colmenares.

En reunión con diputados federales, Colmenares Páramo recordó que debido a la pandemia por coronavirus, el órgano a su cargo no pudo cumplir con las entregas de informes individuales de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019, la primera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Puntualizó que uno de los temas de mayor interés para los congresistas, en materia de fiscalización, es el de la Salud y aunque el órgano auditor no tiene convenio en particular con esa dependencia, se trabaja para acceder a la información y tener listos los reportes en particular, como los que se elaboran en torno a Pemex, la Guardia Nacional y la Defensa Nacional, que tiene a su cargo entre otras tareas, la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

“Donde tenemos convenio empezamos a preparar los equipos, sería fundamentalmente la Secretaría de la Defensa y Pemex, la Guardia Nacional y hay una gran inquietud por el tema de Salud y estamos recabando la información para poder, con ellos no tenemos convenio, pero para poder tener ya esas auditorías apenas presentando el informe final de Cuenta Pública 2019, y en el mes de junio del próximo año tendríamos ya resultados sobre esas preocupaciones”, apuntó.

Fue enfático en señalar que la emergencia sanitaria por Covid-19 no le permitió a la instancia fiscalizadora cumplir con la entrega de informes individuales de la Cuenta 2019, que se prevé, presentar durante el presente mes de octubre.

Durante el encuentro con los congresistas, se analizó con la ASF la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cunetas de la Federación, cuyo fin es implementar un “buzón digital”.

El auditor solicitó a los congresistas le den “dientes” a la Auditoría, para auditar en tiempo real el uso del gasto público, sin necesidad de firmar convenios de fiscalización adelantada con las instituciones de la administración pública.

Señaló que la fiscalización al momento será fundamental en áreas donde suelen registrarse irregularidades en el gasto, como la construcción de infraestructura.

Las auditorías digitales, apuntó, serán de gran utilidad para el proceso de fiscalización y rendición de cuentas, los tiempos de revisión serían mucho más ágiles, permitirían procesar auditorías municipales y estatales, aunado a que servirían como elemento preventivo, para favorecer que el presupuesto llegue al destino que se le asignó.