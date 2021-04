INE verificará que candidatos a diputados cumplan con ‘3 de 3 contra la violencia’

Escucha la nota:



El Instituto Nacional Electoral perfila aprobar un acuerdo para revisar los formatos “3 de 3 contra la violencia” que deben firmar de “buena fe y bajo protesta de decir verdad” los candidatos a diputados federales, la verificación se realizará en abril y en mayo se informarán los resultados, en caso de que dieran información falsa se les revocará la candidatura.

En las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No Discriminación y de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobaron verificar que los candidatos a diputados federales no hayan sido condenados o sancionados por una resolución firme de violencia familiar, doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y que no sean deudores o morosos alimentarios.

*Información relacionada: Al INE le puedo decir lo que se me hinche: Salgado Macedonio

Patricio Ballados, director de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó que crearán un grupo interdisciplinario que revisará y corroborará la información que las y los candidatos dieron en su “3 de 3 contra la violencia”.

“Establece un proceso de revisión para verificar que personas candidatas no se encuentre en ninguno de los supuestos establecidos del 3 de 3… Durante el mes de abril este grupo interdisciplinario realizará requerimientos a diversas autoridades penitenciarias, judiciales y de procuración de justicia de 32 entidades y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal afín de verificar antecedentes de delitos de delincuencia familiar y/o doméstica”

La consejera Adriana Favela Herrera señaló que si se deja sin efecto una candidatura debido a que incurrió en falsedad se dará la oportunidad de sustituirla al partido que la haya postulado.

“Hay dos momentos en los que se puede revisar la elegibilidad de una persona, al momento en que se registra la candidatura y al momento en que se declara el triunfo y van a darles las constancias de mayoría relativa o representación proporcional”

El grupo interdisciplinario estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva y será integrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica, con el apoyo de las juntas locales y distritales.Este acuerdo aún debe aprobarse por la mayoría de los 11 consejeros electorales en la sesión del Consejo General del INE.