INE usa fiscalización como arma política, acusa Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, advirtió que el INE usa la fiscalización de precampañas y campañas como un arma política y no para evitar que haya dinero ilegal, “por ejemplo no vieron Odebrecht, no vieron Monex, pero si vieron cuatro publicaciones en Facebook de Félix Salgado”.

Adelanto en entrevista que no tienen “plan B” en caso de que el INE se niegue a conceder la candidatura a Félix Salgado Macedonio para el gobierno de Guerrero y al reiterar que los argumentos utilizados son pretextos, adelanto que “ellos -los Consejeros- estarían reventando la democracia mexicana”.

Luego de pernoctar afuera del INE en el plantón instalado por el aspirante Salgado Macedonio y sus seguidores, Delgado Carrillo reiteró que el INE no puede utilizar “pretextos administrativos” para quitar la candidatura a alguien que cuenta con el 50% de la preferencia electoral en su estado y con ello, la posibilidad de que los ciudadanos elijan a sus gobernantes.

Hizo un llamado a los consejeros electorales que habrán de sesionar en las próximas horas sobre este tema y el análisis de la candidatura de Raúl Morón al gobierno de Michoacán, a que actúen de manera responsable y apegados a la ley.