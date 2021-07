INE sanciona a MC con 55 mdp por apoyo de esposa de Samuel García

La sanción es por as publicaciones que realizó su esposa Mariana Rodríguez en sus redes sociales.

Escucha la nota:



Tras un debate de más de dos horas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, con 8 votos a favor y tres en contra, sancionar al partido Movimiento Ciudadano y a Samuel García Sepúlveda, por las publicaciones que realizó en sus redes sociales Mariana Rodríguez, esposa del hoy gobernador electo de Nuevo León.

La sanción para el partido será de 55 millones 351 mil 821 pesos, mientras que para García Sepúlveda el monto de la multa asciende 448 mil 100 pesos.

INE no valora si hay relación marital o no en NL: Murayama

Durante la sesión extraordinaria de este jueves, la mayoría de los consejeros determinó que el apoyo de Mariana Rodríguez a la campaña de su cónyuge se dio en el marco de su actividad empresarial y no de su libertad de expresión.

Al respecto, el consejero Ciro Murayama Rendón afirmó que el INE no valora si hay relación marital o no en Nuevo León, puesto que el matrimonio no es parte de la ley electoral.

Indicó que el tema es que hubo aportaciones en especie de un ente prohibido a una campaña política.

“La ciudadana cobra por hacer campañas publicitarias a través de las redes y que hizo una campaña publicitaria, es decir, dedicó su capacidad empresarial a una campaña política y eso es lo que se debió haber reportado y contabilizado. No estoy hablando de ningún nexo matrimonial o familiar, eso no importa en esta ecuación, ahí está el problema que el negocio se puso al servicio de la campaña”.

MC califica la decisión como ominosa

Por su parte, el representante de MC, Juan Manuel Castro Rendón calificó como una decisión ominosa la resolución del INE.

“Todo el proyecto es ajeno al derecho y todo está basado en criterios discriminatorios y absurdos. Señoras y señores consejeros, escuchen con atención y rectifiquen, no convaliden un proyecto con esta carga de ausencia total de objetividad y fundamento legal, contrario en cada elemento al principio constitucional de legalidad, qué pretenden sancionar, que la esposa de nuestro candidato al gobierno de Nuevo León fue solidaria con su marido, ¿quieren sancionar eso?”.

Al hablar en contra del proyecto, la consejera Dania Ravel lamentó que en este caso no se vea a Mariana Rodríguez como una mujer profesionista, sino como una marca.

“Las consideraciones de fondo que subyacen al proyecto en relación con la forma que se conciben y se refiere a la ciudadana Mariana Rodríguez, son erróneas y graves, porque se le considera no como una mujer con actividades profesionales que tiene el derecho de apoyar la candidatura que mejor le parezca, sino en términos del proyecto como una marca y aunque tiene una marca registrada con su nombre, eso no implica que todo lo que hace en sus redes sociales es para promocionar su marca y sobre todo, ello no la despoja de su individualidad y de que más allá de eso, estamos hablando de una mujer en su derecho de manifestarse”.

Sanción por 24.9 mdp por aportaciones ilegales

Asimismo, el Consejo General del INE aprobó sancionar a MC con 24.9 millones de pesos por aportaciones ilegales que realizaron familiares de Samuel García.

En este caso, se señaló que su madre Bertha Sepúlveda trianguló 11 millones 600 mil pesos, mientras que su hermana Catalina dio al partido un millón 586 mil 500 pesos, y su hermano Roberto otro depósito por 840 mil pesos.