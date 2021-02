INE resuelve que Morena no vulnera derechos de niñez con difusión de spot

El consejero Ciro Murayama indicó que no hay una violación a los derechos de tres jóvenes que aparecen en el spot.

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó emitir medidas cautelares para que Morena dejara de transmitir un spot en el cual aparecen menores de edad, al considerar que los infantes y adolescentes están de espaldas y no se les ve la cara, por lo que no se vulnera el interés superior de la niñez.

En la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, el consejero Ciro Murayama indicó que no hay una violación a los derechos “de los tres jóvenes que aparecen de espalda cuando van por la calle porque en ningún momento se les ve el rostro”, por lo que no procede la queja interpuesta por el PRD.

“Hago un llamado para que los partidos sean cuidadosos en el uso de menores de edad en su propagando político electoral, es un asunto que no tiene que ver con la política, tiene que ver con mercadotecnia que durante mucho tiempo ha usado a menores de edad y ahora si quieren hacerlo debe realizarse en pleno respeto, dignidad e integridad de los menores”, explicó.

Por su parte, la consejera Adriana Favela indicó que si bien no se cuenta con los permisos de los tutores y la opinión informada de los menores de edad, éstos no son necesarios porque están de espaldas.

“Aparecen unas personas menores de edad pero no se les puede identificar porque la toma es atrás sin que se les puedan identificar sus rostros, por eso aunque el partido no está presentando los permisos de tutores y las opiniones informadas de los menores de edad, lo cierto es que en este caso concreto no es indispensable”, dijo.

Además, el INE ordenó a José Ángel Muñoz González que deje de conducir un espacio radiofónico en Quintana Roo porque en es estos momentos es precandidato a presidente municipal de Othón P. Blanco por el partido Redes Sociales Progresistas, debido a que no se permite que los abanderados tengan acceso a los medios de comunicación como titulares de espacios o contratación de los mismos.