INE reporta más de 54 mil firmas con inconsistencias para revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, con corte al 21 de noviembre, se han recibido 490 mil 847 firmas para solicitar la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según los datos publicados por la autoridad electoral, del total de apoyos, 351 mil 946 son de ciudadanos que se encuentran registrados en la Lista Nominal de Electores, mientras que 54 mil 433 presentan alguna inconsistencia.

Del total de firmas con inconsistencias, 12 mil 585 estaban duplicadas, 2 mil 475 no estaban en el padrón electoral, 4 mil 816 fueron dados de baja, 4 mil 768 no fueron encontradas y 29 mil 789 presentaban inconsistencias.

De acuerdo con el informe del INE, los promoventes que han recabado el mayor número de firmas son: Dirce Nallely Luna Lindoro con 48 mil 417, de las cuales 32 mil 27 se encuentran la lista nominal, mil 416 se encuentran duplicadas, mil 450 presentan inconsistencias, 541 fueron dados de baja, 506 no se encontraron y 248 no se localizaron en el padrón.

Por su parte, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, ex candidata a diputada federal de Morena, ha entregado 40 mil 464 firmas, de las cuales 31 mil 278 están en la lista nominal, 525 estaban duplicadas, 239 no estaban en padrón, 321 están dados de baja y 343 no se encontraron, mientras que 3 mil 168 presentan inconsistencias.

De las 2 millones 758 mil firmas que se requieren para llevar a cabo la revocación, a la fecha sólo se han recolectado 351 mil 946.

En la Ciudad de México se han recibido 182 mil 124 firmas de las 227 mil 868 que se requieren para cumplir con el requisito del 3 por ciento de la Lista Nominal; en contraste, en Colima solo se han recolectado 83 apoyos de los 16 mil 473 que se requieren.