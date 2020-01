INE reconoce que existe artículo transitorio en Ley de Población

El Instituto Nacional Electoral reconoció que existe un artículo transitorio en la Ley de Población de 1973 en el que se obligaría al INE a dar a la Secretaría de Gobernación los datos de los ciudadanos que cuentan con credencial de elector para que inicie con el registro de población, pero apelan a que el gobierno federal reconozca los avances constitucionales en protección de datos personales e información biométrica para no otorgar la información de los 91 millones de mexicanos que están en la base de datos del instituto.

En entrevista con medios de comunicación, el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, señaló que durante tres sexenios se ha impulsado una cédula de identidad para los ciudadanos sin que hasta el momento se haya consolidado, por ello la identificación básica de los mexicanos es la credencial de elector, de ahí que el Instituto se ofrezca a identificar a los menores de edad para que el Estado cumpla con este pendiente.

“Hay un transitorio en la Ley de población de hace más de tres décadas, pero nosotros consideramos que las condiciones de aquel transitorio son muy distintas a las condiciones que hoy vive el país, y todo lo que a lo largo de estas tres décadas se ha avanzado en protección de datos personales y que yo creo que retrotraer aquel transitorio de aquella vieja Ley de población a las condiciones actuales es desconocer todo lo que se ha venido avanzando en protección de datos personales”

El secretario Ejecutivo del INE indicó que tienen credencializada al 98% de la población mayor de 18 años de edad, del 70 por ciento tienen sus 10 huellas dactilares y esperan que en año y medio tengan al cien por ciento del padrón.

“El INE posee más de 91 millones de registros de mayores de 18 años de edad y tenemos, insisto, capturados de esos 91 millones alrededor del 70 por ciento sus 10 huellas dactilares, el problema no es qué peligro como lo mencionas, sino el asunto es que esos datos nos los ha dado el ciudadano al Instituto Nacional Electoral con un propósito especifico que es expedir la credencial para votar con fotografía… Y no pueden esos datos estar disponibles para otros afectos que no son aquellos para los cuales el ciudadano nos los dio”.

El funcionario del INE señaló que ellos no podrían entregar los datos personales y biométricos de la población que cuenta con credencial de elector, porque sería defraudar la confianza que los mexicanos han depositado en el instituto, y exhortó al gobierno federal a aprovechar la infraestructura que tienen para identificar a todos los ciudadanos, porque “cuentan con el aval de Instituto Nacional de Acceso a la Información para hacer un mejor uso social sin vulnerar la base de datos y cuidar los datos personales”.