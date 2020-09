INE recibe firmas del Senado para consultas populares sobre ex presidentes

Escucha la nota:



El Instituto Nacional Electoral recibió este martes de la Mesa Directiva del Senado 80 cajas con formatos de apoyo ciudadano a dos consultas populares sobre los temas “juicio a expresidentes e investigación” y “juicio a expresidentes para condenar los presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país”.

En un comunicado, el INE señaló que deben verificar que las firmas sean válidas y representen el 2% de la Lista Nominal, es decir un millón 821 mil 405 registros.

El INE tardará de ocho a 10 días en realizar la cuantificación, los formatos que no correspondan con el aprobado por la Cámara o no incluyan la totalidad de sus requisitos, serán clasificados como inconsistentes y no serán contabilizados.

Posteriormente, el Instituto expedirá un acuse de recepción, el cual contendrá el número total de formatos y registros recibidos. Es a partir de este momento en que inicia el plazo que la ley otorga al INE de 30 días para realizar la verificación.

Después, se procederá a capturar la información de cada registro y realizar la compulsa con la base de datos del Padrón Electoral, en la cual identificará que se trate de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que la firma y datos coincidan con los registrados ante el INE y que no existan apoyos duplicados.

Por ello, visitará a un porcentaje de las personas registradas en los formatos de apoyo a la consulta popular para validar si se trata de un apoyo auténtico.

Además, el INE elaborará un informe de resultados que será enviado al Senado para su difusión y trámite posterior, en caso de que se cumplan los requisitos el Presidente de la Mesa Directiva enviará la petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con la propuesta de pregunta de los peticionarios para que resuelva sobre su constitucionalidad.

Para todo este proceso, el INE contratará a personal externo y destinará insumos de papelería, así como equipos para la captura de la información contenida en los formatos en una herramienta tecnológica que empleará para la verificación.