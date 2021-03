INE rechaza que Morena cometa violencia política de género contra Robles

Escucha la nota:



El Instituto Nacional Electoral desestimó la queja de Rosario Robles quien acusó a Morena de violencia política de género, calumnia y uso indebido de su imagen por incluir su foto y su nombre en un promocional de radio y televisión titulado Tumor, en el cual hace alusión a una alianza entre el PRI y el PAN y llama a extirpar a esos partidos.

En la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, la consejera Adriana Favela señaló que desde un análisis preliminar no advierten elementos para configurar violencia política de género por lo que no proceden las medidas cautelares y no se imputan delitos falsos, sino se trata de señalamientos por los cargos que en su momento tuvo Rosario Robles, con respecto al uso de su imagen indicó que no es preponderante.

*Información relacionada: Pasión de Cristo de Iztapalapa nuevamente será a puerta cerrada

“No se advierte de manera evidente que se trate de un acto basado en elementos de género, más bien se trata aparentemente de expresiones y frases mediante las cuales se identifica su pertenencia de esta persona a un grupo político, también se está difundiendo la ideología política o posicionamiento de Morena y se trata de referencias vinculadas con temas o a determinados grupos y señalamientos respecto a las consecuencias de sus administraciones”

Por su parte, la consejera Claudia Zavala en apariencia del buen derecho se declara improcedente la medida cautelar solicitad por Rosario Robles.

Mientras que el consejero Ciro Murayama dijo que “es evidente” que en el spot si aparece Rosario Robles pero no se actualizan los elementos para identificar violencia política de género, porque no se advierte que las frases estén dirigidas a ellas por ser mujer y tampoco menoscaba sus derechos políticos-electorales.