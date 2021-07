INE rechaza que exista un boicot contra la consulta popular

“No ha habido boicot no solo de la comisión, sino del propio instituto; si hubiera boicot, estos números no los llevaríamos a este nivel de tiempo”, dijo el Instituto

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó que exista un boicot en contra de la consulta popular, ya que a la fecha 97 mil 105 ciudadanos aceptaron fungir como funcionarios de las mesas de recepción, de los cuales, 81 mil 695 ya fueron capacitados.

Durante la sesión del Consejo General que se realizó este miércoles, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez, reprochó que sólo se vayan a instalar 57 mil mesas receptoras.

“Observamos un intento de boicot, es muy claro que no hay la convicción, no hay el deseo de que este ejercicio democrático sea un éxito. Vemos su intención de instalar 57 mil casillas, cuando en la elección federal se instalaron 156 mil casillas; están ustedes en la idea de que un tercio de esas casillas sean las que funcionen para la consulta popular, es evidente que eso va a mermar la participación, es evidente que va a ser difícil el acceso de los ciudadanos para votar en esas casillas. Nosotros creemos que esto debe de corregirse, no es admisible para Morena que haya 57 mil casillas en este proceso democrático”.

En respuesta, el consejero José Roberto Ruiz aseguró que ningún partido político impugnó la metodología y lineamientos, que aprobaron el 6 de abril y una adenda del 9 de junio, para realizar la consulta; además de que el INE está realizando este ejercicio con las suficiencias presupuestales.

“No ha habido boicot no solo de la comisión, sino del propio instituto; si hubiera boicot, estos números no los llevaríamos a este nivel de tiempo y también, materialmente, está complejo rehacer el modelo que, por cierto, aunque nos dieran 200 milloncitos, ya no se podrían usar, ya vamos sobre un trabajo desencadenado que ya no es posible rehacer toda la planeación”.

Ante los señalamientos del representante de Morena y ante la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de recibir al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; el representante del PRD, Ángel Ávila, aprovechó el tema de la consulta para señalar el por qué Morena obtuvo el triunfo en algunos estados.

“Los narco gobernadores serán de Morena empezando por el de Sinaloa, en donde, por supuesto que los narcotraficantes tenían que pagarle al presidente de la República el haber dejado en libertad al hijo del Chapo Guzmán; ese fue el pago par que Rubén Rocha ganara, para secuestra a más de mil representantes de casilla, porque el Cártel de Sinaloa tenía que corresponder la libertad de Ovidio Guzmán y tenía que corresponder el saludo del señor presidente a la mamá del capo más sanguinario, ¡que vergüenza!

En este marco, el Consejo General del INE aprobó la Lista Nominal de Electores para la consulta y que el marcaje de credencial se realice dentro del rectángulo correspondiente a elecciones “locales y extraordinarias” con las letras mayúsculas “CP”.

Asimismo, aprobó que 65 campañas de propaganda gubernamental de dependencias federales, estatales y locales se difundan durante la promoción de la consulta popular, las cuales deben tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pueda incidir de manera positiva o negativa en el resultado de la jornada consultiva, o bien elementos de propaganda personalizada de algún servidor público.