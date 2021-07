INE rechaza implementar medidas cautelares contra Ulises Ruiz

Escucha la nota:



El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la adopción de medidas cautelares en contra del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por la presunta comisión de hechos de violencia política en razón de género.

La Comisión de Quejas y Denuncias desechó la solicitud que presentaron Montserrat Arcos Velázquez y Cynthia López Castro, entonces candidatas a diputadas federales, quienes denunciaron que el exmandatario incurrió en violencia de género.

Lo anterior, cuando afirmó que la dirigencia del PRI “puso en las plurinominales a sus socios, a sus prestanombres, a sus familiares, a sus amigos, a sus novias, a sus novios, para tener la seguridad de los votos de cuando les aprieten el cinturón”.

¿Ulises Ruiz incurrió en violencia de género?

No obstante, la consejera Adriana Favela aseveró que esas declaraciones no están basadas en una cuestión de género.

“Esas expresiones no están basadas en el género porque está haciendo referencia, tanto a las mujeres como a los hombres, a lo mejor las expresiones son desafortunadas”.

“Pero se está afectando tanto a mujeres como a hombres, porque a los dos géneros van referidas estas manifestaciones de esta persona en relación de que, como a su juicio, se estuvieron definiendo las candidaturas del Partido Revolucionario Institucional y con qué objetivo”.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Ciro Murayama Rendón, aseveró que no se aprecia que los señalamientos del ex mandatario se traten de una descalificación hacia las mujeres.

“Es una crítica general a una decisión de la dirigencia del partido sobre cómo seleccionó a candidatos, candidatas, candidaturas, por lo tanto, me parece que no estamos hacía ese sesgo, hacia una conducta que quiera lesionar a las mujeres, en tanto tales, cuando hemos encontrado ese extremo, esta comisión ha sido muy clara, no identificó un elemento en esta denuncia”.

A su vez, la consejera del INE, Claudia Zavala aseveró que en el caso de Ulises Ruiz, con el uso de la palabra novia, no se observa un contexto de subordinación por parte de las mujeres, sino de coordinación.