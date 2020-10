INE rechaza implementar medidas cautelares contra Mario Delgado

Escucha la nota:



El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó implementar medidas cautelares en contra de Mario Delgado Carrillo por el presunto indebido uso de recursos públicos y promoción personalizada, durante el proceso para elegir al dirigente de Morena.

El presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Ciro Murayama Rendón, explicó que la queja de Jaime López Vera resulta improcedente, debido a que los hechos denunciados ya son actos consumados.

“Los tres espectaculares denunciados ya no están exhibiéndose, lo cual si hubiera dado lugar a la emisión de la medida cautelar y de hecho el proceso, en medio del cual se presentó la denuncia, prácticamente está concluido hace ya una semana se dieron a conocer los resultados de la encuesta para determinar la presidencia de Morena, entonces, al ya no estar expuestos los espectaculares, no amerita la medida cautelar”.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala sostuvo que el acuerdo resulta congruente con el criterio de la Comisión, en el sentido de declarar improcedentes las solicitudes de medidas cautelares cuando se trata de actos consumados.