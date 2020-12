INE presentará recursos jurídicos por dinero para hacer consulta popular

Lorenzo Córdova, consejero presidente del instituto , indicó que la Cámara de Diputados no autorizó recursos extra para realizar este ejercicio.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará en los próximos días los recursos jurídicos necesarios para contar con el dinero para realizar la consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los ciudadanos decidan si se enjuicia a los expresidentes, la cual deben realizar el 1 de agosto de 2021.

En la sesión de la Junta General Ejecutiva, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE , indicó que se tiene contemplado que en la organización de la consulta popular gasten mil 500 millones de pesos, sin embargo, la Cámara de Diputados no destino “un solo peso para este rubro” y les recortaron 870 millones de pesos a su proyecto presupuestal.

“Para la Cámara de Diputados no existe en el mapa presupuestal del próximo año la consulta ciudadana que tendrá que realizarse el 1 de agosto, por lo tanto ese instituto quiero señalarlo, en próximos días interpondrá los recursos jurídicos correspondientes para poder garantizar el derecho de las y los mexicanos de participar en ese importantísimo ejercicio de consulta popular, que es el primero que se realiza en nuestra historia”, explicó.

Edmundo Jacobo, secretario general del INE, indicó que a pesar del recorte presupuestal no se afectará la organización de los comicios de 2021, y será a través de la Dirección Ejecutiva de Administración donde se retirarán bimestralmente los disponibles no comprometidos o no ejercidos por las unidades responsables, para reorientar los recursos a las acciones más sensibles que generen déficit por efecto del recorte.

El INE ejercerá para el próximo año 19 mil 593 millones 797 mil pesos, sin que se contemple el financiamiento público de los partidos políticos, de los recursos 33 millones 863 mil serán para organizar los procesos electorales locales y 7 mil 861 millones para el federal.