INE perfila sanciones para seis de siete organizaciones

Este viernes, el Instituto Nacional Electoral perfila sancionar a seis de las siete organizaciones que buscan obtener su registro como partido político nacional por anomalías en el financiamiento para obtener las firmas de sus agremiados y la forma en que realizaron las asambleas, las sanciones son por más de 4 millones de pesos.

El informe de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE señala que Responsabilidad Democrática, conocida también como México Libre, dirigida por Felipe Calderón y Margarita Zavala, se haría acreedora a una multa por 2.3 millones de pesos, dentro de las irregularidades que le detectaron esta no presentar las credenciales de elector de quienes aportaron, no presentar los contratos de los servicios que reporto como contratados, además de que personas no identificadas les dieron más de un millón de pesos.

Además, Grupo Social, que tiene su base en el extinto partido Nueva Alianza, obtendría una multa por 857 mil 985 pesos: Fuerza Social se haría acreedora a 719 mil 178 pesos; Redes Sociales Progresistas, dirigida por el yerno de la ex líder sindical, Elba Esther Gordillo, será sancionada por 452 mil 612 pesos.

Mientras que Encuentro Solidario, que tiene la base política del extinto Partido Encuentro Social, obtendría una multa por 90 mil 116 pesos, y Súmate a Nosotros, organización creada por el ex panista, Manuel Espino, sería sancionado por 10 mil 983 pesos.

El INE podría dar vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por las anomalías encontradas en la fiscalización de éstas organizaciones.