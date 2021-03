INE perfila acuerdo para evitar la sobrerrepresentación en Diputados

Escucha la nota:



El Instituto Nacional Electoral perfila aprobar un acuerdo para que la asignación de los 200 diputados plurinominales se realice de acuerdo con la votación obtenida por cada partido político en la jornada electoral del 6 de junio.

El anteproyecto se presentó en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, contempla que cada diputado plurinominal designado se sume a la cuenta del partido del que es militante más allá de la coalición que lo postulo, con ello se busca evitar la sobrerrepresentación.

Patricio Ballados, director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, indicó que buscan que en la distribución de diputados plurinominales ningún partido exceda el 8 por ciento de la votación que obtuvo en las urnas, en caso de ocurrir los legisladores se repartirían entre las bancadas de los partidos pequeños, y se prevé que ninguna circunscripción tenga más de 40 diputados plurinominales.

“Se verificará el límite de la sobrerrepresentación del 8% que establece la Constitución para determinar si alguno, o algunos de los partidos lo exceden si esto es así se determinará cuánto es el máximo de diputaciones que se podrán asignar a cada uno de los partidos políticos se descontarán de las 200 curules a asignar y con eso se tendrá un nuevo cociente natural y resto mayor”.

A partir de ahí, dijo Ballados, se realizará la asignación de diputados plurinominales.

“Se asignarán a los partidos políticos empezando por quien haya incurrido en este 8 por ciento y por orden de votación en cada una de las circunscripciones partido por partido, en caso de que alguna de las circunscripciones este llena, se procederá a las que tengan espacio y así hasta designar la totalidad de 200 curules”

El acuerdo prevé que se debe respetar la paridad de género y en caso de que el partido ya no tengan mujeres candidata a diputadas plurinominales no se les asignará a hombres, sino “se buscará en fórmulas de mayoría relativa”, la medida fue rechazada por el consejero Uuc-kib Espadas, al señalar que no se puede imponer a una legisladora que no fue beneficiada con el sufragio.

Este anteproyecto fue aprobado en la Comisión de Prerrogativas y deberá ser avalado por el Consejo General del INE que sesionará este viernes. La sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados se presentó en 2015, con la coalición entre el PRI y el PVEM, y se volvió a registrar en 2018 con Morena y sus partidos aliados.