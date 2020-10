INE otorga registro a RSP y a FSM como partidos políticos

Escucha la nota:



Al acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó el registro como partidos políticos nacionales a Redes Sociales Progresistas (RSP) y a Fuerza Social por México (FSM).

Durante la sesión extraordinaria de este lunes, algunos consejeros manifestaron que acatan la resolución del órgano jurisdiccional, pero no la comparten.

Tras asegurar que los nuevos institutos políticos no van a encontrar dados cargados, el consejero Ciro Murayama Rendón, reprochó que algunos de los hallazgos del INE en materia de fiscalización desaparezcan “a golpe de sentencia” y citó como ejemplo los casos de César Duarte, las empresas fantasmas en Veracruz y el fideicomiso creado por Morena para apoyar a los damnificados.

“Hoy no votamos por convicción personal, ese voto lo emitimos el 4 de septiembre, hoy votamos obligados por el diseño legal, hoy votamos, no con base en la convicción del análisis que nos toca como autoridad administrativa, votamos para dar el registro a dos partidos porque así lo ordena el tribunal. Este es un voto que no pesa sobre nuestra conciencia, sino es un voto que nos obligó la conciencia de los señores magistrados”.

Por su parte, el consejero Martín Faz Mora refirió que en el caso de RSP, la autoridad electoral advirtió sobre la participación de mil 350 integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes afiliaron a 47 mil 159 personas, lo que no puede considerarse como una participación espontanea.

“Dicho de otra forma, sin la participación activa de los agremiados en las jornadas de afiliación, en las asambleas y en parte del financiamiento, la realidad es que, difícilmente, la organización hubiera logrado alcanzar los requisitos formales para constituirse como partido político nacional. Esta autoridad acreditó actos concretos de intervención gremial suficiente para demostrar transgresiones al artículo 41 párrafo dos de la Constitución”.

En la misma sesión, el INE aprobó la redistribución del financiamiento público ordinario para los partidos políticos en el periodo que comprende de octubre a diciembre de este año.

Con ello, RSP y a FSM recibirán recursos por 19.7 millones de pesos cada uno, mientras que el Partido Encuentro Solidario ejercerá un presupuesto de 23.3 millones de pesos.

El financiamiento para Morena será de 392 millones de pesos, PAN 215 millones, PRI 203 millones y PRD 99.4 millones de pesos.