INE ordena a Fuerza por México devolver 33.9 mdp que gastó de forma indebida

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio un plazo de días hábiles para que el partido Fuerza por México regrese los 33.9 millones de pesos que gastó de forma ilegal de junio a septiembre de este año.

En dicho periodo, el instituto político erogó esa cantidad para pagar a proveedores, a pesar de no estar autorizado para ello, debido a que se encuentra en el periodo de prevención de la liquidación, luego de que se aprobó la pérdida de su registro por no haber alcanzado el 3 por ciento de votación.

Al respecto, el consejero Jaime Rivera destacó que el partido hizo uso de esos recursos sin el visto bueno del interventor José Gerardo Badín Cherit, quien le solicitó al dirigente nacional del partido, Gerardo Islas Maldonado, de manera verbal y escrita, que todos los gastos que pretendiera efectuar el partido debían contar con su autorización.

“Contrariando deliberadamente las normas establecidas, el partido Fuerza por México ha erogado múltiples gastos no autorizados que ascienden a casi 34 millones de pesos, a pesar de las recurrentes reconversiones y advertencias que el interventor le ha manifestado. Esta es una conducta infractora y dolosa que el INE no puede pasar por alto, una conducta que viola normas no solo de fiscalización, sino los principios constitucionales que rigen la misión de los partidos políticos, su razón de existencia en la vida democrática y el sentido mismo del financiamiento público”.