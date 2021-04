‘INE no se puede hacer de la vista gorda’: Ciro Murayama

Escucha la nota:



Ante las protestas de ex candidatos de Morena a quienes les retiraron el registro por no presentar su informe de gastos de precampaña, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, aseguró que la ley es la que manda, por lo que “si un precandidato no rinde informe de ingresos y gastos no podrá ser candidato”.

A través de su cuenta de Twitter, cuestionó a quienes hoy se quejan de “si querían que el INE no aplicara la norma o se hiciera de la vista gorda”.

Es la ley quien mandata que si un precandidato no rinde informe de ingresos y gastos de precampaña, NO podrá ser candidato. ¿Qué querían que hiciera el @INEMexico? ¿Que no aplicara la norma? ¿Que se hiciera de la vista gorda? Pues no, el INE es autónomo y hace cumplir la ley. pic.twitter.com/3yscU3b9MS — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) April 8, 2021

Señaló que el INE es un organismo “autónomo y hace cumplir la ley”.

Desde el pasado lunes simpatizantes y militantes de Morena realizaron un plantón afuera de la sede del INE, y Félix Salgado Macedonio y Mario Delgado, líder de ese partido, amenazaron con iniciar un juicio político contra los siete consejeros electorales que aprobaron el retiro de 48 precandidatos por no presentar sus gastos de precampaña. etiro de 48 precandidatos por no presentar sus gastos de precampaña.