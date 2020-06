INE no regalará registro a asociaciones que buscan convertirse en partidos

Escucha la nota:



El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la autoridad electoral no le regalará el registro a las asociaciones que buscan convertirse en partidos políticos.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario electoral destacó que de las 89 organizaciones que iniciaron el proceso, siete cumplieron preliminarmente con los requisitos para formalizar su solicitud, sin que ello implique que ya tienen asegurado el registro.

El régimen de partidos en México es un sistema con puertas de entrada y de salida, donde la obtención o pérdida de un registro como partido político depende exclusivamente del respaldo ciudadano y del estricto cumplimiento de la normatividad electoral. pic.twitter.com/z8F8D6B37u — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) May 31, 2020

“Hoy es muy importante reiterar que ninguna de esas organizaciones tiene asegurado su registro. El INE no se lo regalará a ninguna de las organizaciones que aún lo están buscando, hay tres procedimientos que no han concluido y que no pueden obviarse y por ello aprobamos el acuerdo que amplía el tiempo para llevarlos a cabo. Primero, la verificación de validez de todas las afiliaciones presentadas; segundo, la revisión de la legalidad de todos los actos de los solicitantes, y tercero, la fiscalización de sus ingresos y gastos”.

Córdova Vianello enfatizó que el INE no dará validez a afiliaciones indebidas o a apoyos ilegales por entes prohibidos como iglesias o sindicatos.

“El INE no dará validez a afiliaciones indebidas o duplicadas, apoyos ilegales por entes prohibidos como sindicatos, iglesias, partidos políticos o gobiernos, ni va a permitir violaciones que se podrían haber cometido a las reglas de financiamiento. El acuerdo aprobado implica que se resolverán los nuevos registros, en caso de que alguno de ellos proceda, antes de que inicie el proceso electoral federal 2020-2021, es decir, antes del 1 de septiembre próximo”.

Finalmente, Lorenzo Córdova puntualizó que el régimen de partidos en México es un sistema con puertas de entrada y de salida, donde la obtención o pérdida de un registro como partido político depende exclusivamente del respaldo ciudadano y del estricto cumplimiento de la normatividad electoral.