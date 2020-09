INE niega registro como partido político a ‘México Libre’ de Felipe Calderón

Los consejeros del INE crearon nuevos criterios en la sesión que duró más de cinco horas, entre ellos que las organizaciones no podrían rebasar más del 5 por ciento en financiamiento no identificado.

Escucha la nota:



El Consejo General del Instituto Nacional Electoral otorgó un registro como partido político nacional de siete organizaciones que lo solicitaron, se trata de Encuentro Solidario, que antes era el Partido Encuentro Social, a pesar de que 15 ministros de culto participaron en su conformación.

A pesar de que la Comisión de Prerrogativas contempló en su proyecto darle el registro a México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, con siete votos en contra y cuatro a favor le negaron el registro bajo el argumento que tuvo un 8.8 por ciento de financiamiento de personas no identificadas y que este viernes se abrió una investigación en su contra en la Unidad de lo Contencioso.

*Información relacionada: Precampañas federales coincidan con locales, ordena TEPJF a INE

El Consejo General del @INEMexico negó, con 7 votos a favor y 4 votos en contra, el registro de la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C (México Libre).” como #PartidoPolítico Nacional. pic.twitter.com/VFYH5vJADJ — @INEMexico (@INEMexico) September 5, 2020

En sesión extraordinaria, el consejero Ciro Murayama señaló que México Libre no transparentó el 8.8 por ciento de los recursos, que son un millón 241 mil pesos, porque uso la plataforma Clip, donde aparecen las donaciones como pagos y no se puede identificar quién hizo el pago porque solo les dan los cuatro últimos dígitos de las tarjetas.

“Si se documento que hubo recursos no debidamente identificados por el 5%, mi criterio es que no debe darse el registro, en ese caso se encontrarían Libertad y Responsabilidad Democrática con 8.18% de recursos no debidamente identificados… A la democracia la oxigenan los ciudadanos libremente organizados y transparentemente financiados, pero la contaminan, la simulación, la opacidad y el lucro de la pobreza, por eso prefiero pecar de árbitro estricto y exigente que de laxo y complaciente, por tanto no votaré a favor de las dos propuestas”

Por su parte, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, advirtió que darle el registro a Encuentro Solidario “pone en riesgo y bajo acecho el Estado laico” porque en las asambleas para conformar el partido participaron 15 ministros de culto” y el consejero Ciro Murayama afirmó que los grupos evangélicos tienen toda legitimidad de existir en un Estado laico para salvar almas, no para pedir votos y llegar a cargos de gobierno, sin embargo, la votación quedo seis votos a favor y cinco en contra.

“Puede parecer poco que haya 15 ministros de culto participando por la organización y dirección de dichas asambleas frente a más de 300 mil afiliados, pero me parece que por el momento que estamos viviendo la defensa del Estado laico nos lleva a tener que considerar que bastaría la intervención de un solo ministro de culto para que desde mi punto de vista este Instituto Nacional Electoral no conceda el registro… A una organización que de entrada antes incluso de convertirse en partido político pone en cuestionamiento un principio bajo asedio del que depende de manera primordial la convivencia democrática”, aseguró Córdova.

Los consejeros crearon nuevos criterios en la sesión que duró más de cinco horas, entre ellos que las organizaciones no podrían rebasar más del 5 por ciento en financiamiento no identificado.

Además, los consejeros electorales negaron el registro como partido político nacional a Grupo Social Promotor, con base política del extinto Nueva Alianza; a Redes Sociales Progresistas, del yerno de Elba Esther Gordillo; a Fuerza Social por México, ligada al sindicalista Pedro Haces; a Fundación Alternativa, del expriista César Augusto Santiago; y a Nosotros, del ex panista Manuel Espino.