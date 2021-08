INE modifica asignación de diputaciones; consejeros critican resolución del TEPJF

Escucha la nota:



Al acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la modificación de la asignación de diputaciones federales que les corresponden al PAN y al Partido Verde, con lo que se garantiza la paridad de género en la Cámara Baja.

Sin embargo, la mayoría de los consejeros criticaron la resolución del órgano jurisdiccional, al señalar que resulta preocupante porque violenta la certeza jurídica y la voluntad popular expresada en las urnas.

Al respecto, el consejero Ciro Murayama Rendón aseveró que con la sentencia del TEPJF se está alterando la voluntad popular, ya que los ciudadanos de la tercera circunscripción otorgaron 831 mil 948 votos a los diputados cuya asignación fue revocada.

“¿Y se está retirando, se está afectando porque estos candidatos fueran inelegibles, porque hubieran cometido alguna violación a la legislación? No. Porque se les está retirando, por tener un cromosoma ‘xy’, a mí eso es lo que me parece grave de la sentencia. Porque nuestro marco legal y constitucional, no establece que se puedan afectar las listas como en la Ciudad de México, si hay consideraciones, y que entonces nosotros, ahora sí, empecemos a legislar o el tribunal a fijar criterios después de que la votación se dio, me parece muy grave”.

Sin embargo, la consejera Carla Humphrey negó que con esta resolución se esté afectando la voluntad popular y destacó que la paridad de género llegó para quedarse, lo que representa, dijo, un logr0 de todas y todos, pero sobre todo de las mexicanas.

“Pero en ningún caso se altera el voto de la ciudadanía ni se desconoce cuál es el sentido del voto, ni se altera la integración de la Cámara de Diputados. A mí me parece que señalar eso es desconocer cómo ha evolucionado el sistema de integración de listas, particularmente de RP, justamente y de asignación, porque en este sentido, nadie puede decir quién va a ser diputada o diputado hasta estos momentos, hasta que resuelve el INE y hasta que resuelve la Sala Superior”.

El pasado fin de semana el TEPJF revocó la asignación de la diputación federal a Óscar Martínez del PAN, al no acreditar que pertenece a la comunidad indígena de San Juan Tetelcingo, para entregársela a Ana Laura Valenzuela.

Asimismo, los magistrados revocaron la asignación de Javier Octavio Herrera del Partido Verde, cuya diputación pasó a Laura Fernández Piña.