INE llama a potenciar el voto de los mexicanos en el extranjero

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, hizo un llamado a potenciar el voto de los mexicanos en el extranjero y destacó que las elecciones del 2021, representan una oportunidad para ello.

Al participar en el primer conversatorio virtual “Reflexiones en torno a la importancia de la participación política de las y los mexicanos residentes en el extranjero”, recordó que en el 2017 se tenía el registro de 11.8 millones de mexicanos que viven en el extranjero, de los cuales, en el 2018, solo se inscribieron para votar 181 mil 863 y de esos únicamente sufragaron 98 mil 854 personas, es decir, menos del 1%.

“Incluso, es una cifra marginal si se piensa que hoy por hoy, prácticamente un millón y medio de mexicanas y mexicanos que viven fuera del país, han tramitado y obtenido su credencial para votar con fotografía. Esta paradoja constituye un desafío para el trabajo organizativo y de cultura cívica del INE. Desde mi perspectiva, ese apoyo, ese interés de las y los migrantes es fundamental, pero debería potenciarse y creo que es una mayor participación de los asuntos políticos del país, sin lugar a dudas, abonaría en ese sentido.

Asimismo, Córdova Vianello dio a conocer que del 2016 al 19 de octubre de este año, se realizaron un millón 189 mil 396 trámites en los consulados y se entregaron 957 mil 979 credenciales, de las cuales solo se han activado 422 mil 647.

“Les voy a decir una cosa, sino la activan y vienen a México, esa credencial no les va a servir para hacer trámites en los bancos y demás, la tienen que activar, la credencial está muy bien, la tienen, les sirve para poder identificarse, tal vez en California para unos trámites allá, la licencia, abrir cuentas, cuando vengan a México, al no estar activada, no les sirve, ni siquiera para identificarse, menos para votar”.

El titular del INE consideró que la baja participación de los mexicanos en el extranjero podría ser producto de la falta de representación en el Congreso de la Unión, de las incipientes cuotas de representación a nivel federal y local, o incluso por el propio desencanto de la política y sus instituciones.