INE inicia registro de candidaturas a diputados federales

El Instituto Nacional Electoral inició con el registro de las candidaturas que los partidos postularán para diputaciones federales, en el caso de los de mayoría relativa se presentarán ante las Juntas Distritales del INE y el próximo 3 abril el Consejo General discutirá y aprobará el registro de las mismas; para que un día después arranquen las campañas.

El INE explicó que el plazo para el registro de las candidaturas a diputados federales concluirá el próximo lunes 29 de marzo.

La ley prevé que para el registro de candidaturas los partidos y aspirantes a una diputación federal deberán cumplir la alternancia de género en las fórmulas de representación proporcional y que en por lo menos dos listas de representación proporcional sean mujeres quienes las encabecen, además de que la conformación debe ser del mismo género.

También será necesario cumplir las acciones afirmativas, por lo que los partidos deben postular obligatoriamente a personas de las comunidades indígenas, afromexicanas, con alguna discapacidad, pertenecientes a la diversidad sexual, así como migrantes, tanto en distritos de mayoría relativa como de representación proporcional.

El INE aclaró que es responsabilidad y compromiso de los partidos políticos que no postulen a personas que no tengan un comportamiento ético comprobable, y además deben con la 3 de 3 contra la violencia, que significa que deben verificar que sus candidatos no tengan una sentencia condenatoria o una denuncia, que no formen parte del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y acrediten una forma honesta de vivir.