INE inicia indagatorias por videos de Pío López Obrador y David León

El presidente del INE indicó que sus indagatorias pueden incluir otros delitos que no necesariamente prescriben a los cinco años.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, señaló que iniciarán con las indagatorias por las quejas presentadas por el PRD y PAN contra el presidente Andrés Manuel López Obrador; su hermano Pío López Obrador; David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil; y Morena “por supuesto financiamiento ilícito para actividades electorales en Chiapas y en la campaña presidencial de 2018”, pero deben analizar si se trata de un asunto de fiscalización que la investigará la Unidad Técnica o si existe otro delito lo revise la Unidad de lo Contencioso Electoral.

Al participar en el seminario sobre “Violencia y Paz: El Crimen Organizado en las Elecciones”, del Colegio de México, Córdova indicó que deben ubicar en qué momento ocurrieron los hechos, porque los delitos electorales prescriben a los cinco años.

“Las denuncias están presentadas y tenemos que indagar, en la materia de fiscalización como les decía, por eso hablaba de la doble vía pero eso tendrá que decidirse, en materia de fiscalización no existen testimoniales, es decir nosotros no podríamos llamar a declarar en fiscalización a uno u a otro involucrado, lo primero que tendríamos que hacer asumo yo, es dado es tratar de ubicar en algún momento estos hechos para saber si ese dinero se reportó o no se reportó”.

Explicó que en este caso se tendrían que pedir a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales los resultados de sus indagatorias, y si se comprueba que hubo un delito electoral se tendrán que pronunciar el Consejo General del INE y la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sobre el caso de Emilio Lozoya, quien señaló que para la campaña presidencial de 2012 se repartieron sobornos por cien millones de pesos, el consejero presidente del INE indicó que la Fiscalía General de la República no les ha proporcionado ninguna información para determinar si se abre una nueva indagatoria o una ya existente a través de una prueba superviviente o si el delito prescribió.

“Nosotros estamos atentos en el caso que me mencionas de Lozoya si hay un elemento que tenga que ver con lo electoral, la Fiscalía tendría que hacerlo de conocimiento al INE, yo estoy en buena comunicación con el fiscal Gertz, se lo voy a preguntar si es así, habrá que ver cuáles son los contenidos… Tendríamos que analizarlo cuando la información se le proporcione al INE, si se le proporciona, hay un caso abierto las indagatorias siguen, si hay que abrir un nuevo caso o se circunscribe en esa investigación”.

