INE informa que se rebasó la meta de firmas para la revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ya se alcanzó la meta de apoyos ciudadanos para realizar la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el titular del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes, detalló que, con corte al 17 de enero, ya fueron validadas 2 millones 845 mil 634 firmas, con lo que se superó la meta prevista en la Constitución de 2 millones 758 mil 227 firmas, equivalentes al 3 por ciento del listado nominal.

Información relacionada: Consulta de revocación solo es para fustigar contra el INE: Julen Rementería

Miranda Jaimes destacó que están a la espera de una respuesta formal por parte de la Secretaría de Hacienda a la solicitud de ampliación presupuestal por mil 700 millones de pesos, ello con el fin de determinar el número de casillas que se van a instalar, así como para emitir la convocatoria.

“Si bien ha habido algunos planteamientos públicos, no ha habido un planteamiento formal que nos hayan remitido. Tenemos que esperar a que la Secretaría de Hacienda defina de manera formal si va a destinar o no recursos y la fecha en la que serían proporcionados. Con este insumo fundamental, ya la institución puede redefinir el alcance que va a tener el ejercicio, el número de mesas a instalar, funcionarios a capacitar, pero sin ese insumo fundamental no se puede hacer la convocatoria”.