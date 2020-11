INE garantiza elecciones, pero no consulta, por recorte presupuestal

El consejero Ciro Murayama advirtió que la democracia “garantiza derechos políticos y no es un capricho neoliberal”.

Ante el recorte al Instituto Nacional Electoral en el Presupuesto de Egresos de la Federación por 870 millones de pesos, Ciro Murayama, consejero del INE, dijo que el déficit real es 2 mil 369 millones de pesos que “afectan directamente a la operación del Instituto, a las elecciones y a la consulta.

El consejero señaló que no solo es la baja en los recursos a la petición que ellos hicieron sino que los diputados no están incluyendo los mil 499 millones que se necesitan para hacer la consulta popular para llevar a juicio a ex presidentes, programada para el próximo 1 de agosto.

A través de su cuenta de Twitter, advirtió que la democracia “garantiza derechos políticos y no es un capricho neoliberal”.

Murayama indicó que de acuerdo con lo aprobado por los diputados “es como sino existiera consulta” y tampoco consideraron que habrá más de 90 millones de electores que tendrán derecho de voto en los comicios del 6 de junio, donde se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y se tendrán elecciones concurrentes en las 32 entidades.

Indicó que la “democracia no es neoliberal”, y a pesar de los recortes “harán todo lo posible porque la elección del 6 de junio, que es la renovación pacífica del poder se lleve acabo, y en todo caso lo que deben revisar cómo se hace es la consulta popular”.