INE emite fallos contra Morena por ‘fobia’: Ignacio Mier

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) está mostrando la “fobia” que le tiene a ese partido político, al imponer reglas contra la sobrerrepresentación en San Lázaro, y al perfilar fallos contra candidatos de ese partido, en especial contra el abanderado por la gubernatura de Guerrero.

El coordinador Ignacio Mier, acusó que desde el órgano electoral, se está lanzando una andanada contra el partido mayoritario, generando una división entre “buenos y malos”, donde los “malos” son los morenistas y los “buenos”, son ellos y quienes representan al “viejo régimen”.

Información relacionada: INE quita registro a candidato de PT-Morena a Michoacán, Raúl Morón

“Hay una fobia, parecería que quieren ellos integrarse a lo que sería la liga del bien y creo que eso no está bien. Creo que deben reflexionara e interiorizar que la responsabilidad que les dio el pueblo de México a través del voto que les dieron los diputados en diversos momentos a los actuales consejeros. Lo que ven para unos no lo ven para otros, eso es lo que les pedimos imparcialidad”, recriminó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro recalcó que el árbitro electoral está actuando con imparcialidad y sesgo, con el fin de favorecer a los partidos de oposición.

Aprovechó para reclamar que durante más de una década, el organismo electoral “se hizo guaje” con el tema de la sobrerrepresentación, con las anomalías en los padrones electorales y con la “doble representación” en coaliciones y es justo en el actual proceso electoral, que se percata de esas circunstancias.

“Parecería que el Instituto ha establecido el bando de los buenos y de los malos, donde ellos se han inclinado al lado de los buenos, aquellos que representaban el viejo régimen y parecería que es el escudo protector para recuperar viejos privilegios. Primero fue cuando emitieron los lineamientos, cuando no tienen facultades legislativas y segundo cuando se refieren a la sobrerrepresentación, ahora se dieron cuenta lo que por años no lo habían advertido, pero eso no es lo más grave, sino la doble verificación de la identidad paritaria, cuando este mismo Instituto durante 12 años se hizo guaje con los padrones electorales de los partidos políticos”, dijo.

El diputado Mier Velazco insistió en que las reglas del INE en materia de sobrerrepresentación, se aprobaron de manera irregular, ya que los consejeros del organismo autónomo, invadieron la función exclusiva de legislar, que compete a los integrantes del Congreso.

También se inconformó con algunos cuestionamientos de la prensa sobre la actuación del árbitro electoral, e incluso, el líder morenista en San Lázaro sugirió que representantes de los medios de comunicación son “defensores del INE”.

En el intento de corregir sus sugerencias, el legislador insistió en que los consejeros electorales deben garantizar legalidad, certeza e imparcialidad en los procesos electorales, pero al parecer “están con un empeño verdaderamente sorprendente por encontrar cómo obstaculizar la consolidación del proyecto de Morena y tienen, creo yo, un criterio miope. Lo que ven en un ojo, no lo distinguen con el otro”, apuntó.

Sobre el convenio firmado por la Cámara y el INE, para fiscalizar el uso de recursos públicos al alcance de los congresistas y evitar desvíos con fines electorales, el líder de la mayoría en San Lázaro indicó que Morena no pondrá ningún obstáculo para que el organismo cumpla sus facultades de fiscalización, aunque hay dudas sobre su imparcialidad y sobre la legalidad de algunas de sus decisiones.