INE destina 41 mdp para trabajos iniciales de la revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó destinar 41 millones de pesos para el inicio de los trabajos de capacitación electoral de cara a la revocación de mandato que se podría realizar el próximo año.

En el marco de la sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, confió en que la Cámara de Diputados acompañe este esfuerzo destinando los recursos presupuestales solicitados por la institución.

“Y gracias también, porque en aras del principio de máxima publicidad que estamos honrando, es importante hacerle saber a la ciudadanía que, para poder cumplir con esa tarea y ese compromiso con la ciudadanía, para que la ciudadanía entienda que su INE trabaja para ellos, para nadie más y para que puedan ejercer sus derechos, estamos desde ahora teniendo que hacer una erogación de recursos muy importante, 41 millón de pesos se han destinado para que puedan comenzar desde ahora los trabajos de capacitación electoral”.

Asimismo, Córdova Vianello reiteró que mienten quienes quieren sembrar la sospecha de que el INE trabaja en contra de la revocación de mandato.

“En esta institución se trabaja para la ciudadanía, hay quienes no lo entienden, no lo comprenden o no lo quieren ver, pero esta es la mejor prueba de que si hay algún malintencionado que pretendiendo descalificar a una institución que se debe a las y los mexicanos, porque es de las y los mexicanos como lo es el INE, intenta elevar una sombra de sospecha, acusando que el INE trabaja en contra de la revocación de mandato, el día de hoy podemos, con estas decisiones, decirles que mienten, que le mienten a la ciudadanía, y que intentan desprestigiar una institución que es orgullo de todas y todos, y que se lo ha ganado a pulso, nadie le ha regalado nada al INE, se ha construido de la mano de las y los mexicanos”.

Lorenzo Córdova enfatizó que el INE se prepara para permitir a las y los mexicanos que puedan ejercer sus derechos a cabalidad y garantizó que llevará de manera impecable el primer proceso de revocación de mandato.