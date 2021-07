INE aprueba realización de conteo rápido para Consulta popular

Escucha la nota:



El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la realización del conteo rápido para dar certeza de los resultados de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto.

Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el organismo está desplegando toda su capacidad operativa, sus recursos humanos y materiales, y su experiencia, para que la consulta sea todo un éxito; por ello, dejó en claro que mienten quienes aseguran que la autoridad electoral busca boicotear este ejercicio.

*Información relacionada: Consulta popular no es una elección: INE

INE no miniza la consulta popular

“Mienten aquellas personas que afirman que el INE está minimizando, o peor aún, boicoteando la consulta popular. Todo lo contrario, con los ahorros generados gracias a las políticas de eficiencia en el gasto aplicadas por el instituto, hoy estamos en posibilidades en destinar un poco más de 500 millones de pesos para la realización de este ejercicio y de organizar así la consulta popular más robusta, más amplia, y técnicamente mejor organizada de nuestra historia democrática”.

No obstante, el representante de Morena, Alejandro Viedma, reprochó que el titular del INE dedique la mayor parte de sus discursos para hablar sobre la falta de recursos para la consulta y no para promocionarla.

“Sería más oportuno que usted invitara a la consulta, hablara de la consulta, no en términos de decir no tenemos dinero, no nos dieron dinero, el Congreso, algún poder del Estado, etcétera”.

Defenderemos al INE de narrativas falaces

En respuesta, Lorenzo Córdova afirmó que su tarea es defender a la institución de narrativas falaces.

“A mí tampoco me hubiera gustado dedicar tanto tiempo a estar explicando a la ciudadanía lo que ha ocurrido, pero la verdad es importante para lograr contrarrestar las descalificaciones gratuitas e innecesarias. Mi tarea como consejero presidente es defender esta institución frente a narrativas falaces; este instituto quiere la consulta, la Constitución dice que la consulta popular, si no existen condiciones presupuestarias podría no realizarse y a pesar de las adversidades presupuestarias, que no son una responsabilidad de este instituto, este instituto esta y va a realizar la mejor consulta”.

Córdova Vianello detalló que ya se cuenta con el nombramiento de 255 mil 881 funcionarios de mesas receptoras, lo que representa el 89.62 por ciento de las personas requeridas.

Asimismo, el Consejo General del INE aprobó la designación de Patricia Isabel Romero Mares y de Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela como asesores del conteo rápido para la consulta popular.