INE aprueba que diputados que vayan por reelección no renuncien a su cargo

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que los diputados federales que busquen la reelección en los comicios de 2021 no se separen del cargo durante la precampaña y campaña, y que sigan cobrando su salario y prestaciones.

Con una votación dividida y a propuesta de Morena se acordó que los lineamientos que regulan la reelección de diputados ahora se llamen de “elección consecutiva”, y quienes se postulen deben hacerlo por el mismo partido o coalición, y por mayoría relativa o representación proporcional.

El consejero Ciro Murayama lamentó que los partidos y sus compañeros se negarán a que los diputados que busquen la reelección se separarán de su cargo como lo establecía el proyecto original, y les recordó que no estaban legislando sino emitiendo un reglamento que el Congreso de la Unión no ha aprobado desde 2014.

“¡Ah caray!, entonces la omisión legislativa beneficia a quien fue omiso, porque en realidad lo que nos están pidiendo es que hagamos como si nadie fuera diputado, trata al diputado que tiene un cargo, que tiene recursos públicos, que forma parte de bancada como si fuera un ciudadano que no ostenta ese cargo y no le pidas nada más que lo que el ciudadano comunico, dejar hacer, dejar pasar”

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que estaban obligados a emitir un reglamento para la reelección.

“Hoy estamos obligados a emitir una reglamentación en esta materia porque de otra manera no habría norma de carácter general, porque lo que expidió la Cámara de Diputados fue un venturoso e encomiable punto de acuerdo con una unanimidad que pocas veces se ve, en un contexto de una polarización política que ojalá se hubiera plasmado en la Cámara de Diputados, en su momento se hizo, pero se hubiera llevado a la Cámara de Senadores”

La consejera Claudia Zavala les recordó a los partidos que detrás de los lineamientos no existía una afrenta sino reglas para garantizar la equidad en la competencia por las diputaciones federales.

“Detrás de estos lineamientos no hay una competencia, ni afrenta, ni desafío con el Poder Legislativo, el INE no participa en contiendas de poder o de popularidad, ni de reconocimiento, esa no es nuestra tarea, esa no es nuestra vocación… Lo único que busca con estos lineamientos es colocarse del lado de la ciudadanía, dar orden, claridad y certeza al proceso y cuidar, como es su deber, que bajo ninguna circunstancias se tenga cause a los privilegios o ventajas toleradas”

Sin embargo, siete consejeros rechazaron que los diputados pidieran licencia a su cargo si buscaban la reelección, el argumento de acuerdo con la consejera Dania Ravel es que se pondría en riesgo la operación de la Cámara Baja.

“Exigir la separación como requisito para buscar la reelección podría entorpecer la operatividad de la Cámara de Diputados y Diputadas, respecto a esta posibilidad hay que considerar varias cosas, el reglamento en la Cámara de Diputados estipula en su artículo 14 que las licencias no se concederán simultáneamente a más de la cuarta parte de la totalidad de los integrantes que componen la cámara es decir 125 diputados y diputados”- 00:26

Los interesados en la reelección deberán presentar una carta intención al INE, la Cámara de Diputados y las dirigencias de sus partidos antes del 22 de diciembre y deberán de verificar que no hayan sido condenados penalmente por violencia contra las mujeres y que no estén en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres.