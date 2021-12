INE aprueba posponer proceso de revocación de mandato

Tras un debate de más de tres horas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, con 6 votos a favor y 5 en contra, el acuerdo por el que se posponen temporalmente algunas actividades del proceso de revocación de mandato, debido a la falta de presupuesto.

El documento establece que la suspensión se hará efectiva a partir de que culmine la verificación de las firmas, proceso que concluye el 3 de febrero del 2022, y se mantendrá hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve la controversia constitucional o las instancias competentes le generen al instituto los recursos por 2 mil 700 millones de pesos que hacen falta para llevar a cabo dicho ejercicio de participación ciudadana.

Durante la sesión extraordinaria que se realizó este viernes, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dejó en claro que esta determinación no implica una negativa para llevar a cabo la revocación.

“Con el dinero que hoy tiene el INE, simple y sencillamente no se puede organizar y en esto hay que ser categóricos y claros, no se puede realizar un ejercicio como la Revocación de Mandato en los términos establecidos por el propio legislador federal en la ley de la materia. Que quede muy claro, no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE, se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana”.