INE aprueba diseño de papeleta para la revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el diseño de la papeleta que se utilizará en la revocación de mandato, así como el material electoral y la tinta indeleble.

Durante la sesión extraordinaria de este viernes, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, volvió a responder a las críticas que se han hecho contra el INE y dijo que es falso que la institución no quiera organizar dicho ejercicio de participación.

“Este proyecto de acuerdo demuestra, como mucha evidencia más, que es falso que el INE no esté haciendo lo necesario para organizar ese mecanismo inédito de participación democrática directa”.

Pese a lo dicho por el consejero, el representante de Morena, Eurípides Flores Pacheco, volvió a arremeter en contra de la INE, a quien acusó de obstaculizar el registro de los ciudadanos que buscan participar en la recolección de firmas y enfatizó que no se trata de un ejercicio de revocación sino de ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que están haciendo es obstaculizar y aunque se enojen de que les digamos, están obstaculizando la participación de la ciudadanía en este histórico proceso y no lo vamos a permitir. Por ello, hemos asesorado a estos ciudadanos para que presenten los medios de impugnación en la Sala Superior del Tribunal Electoral y se haga valer su derecho a la participación popular en el histórico proceso de ratificación del presidente”.

En respuesta, Ruiz Saldaña indicó que dichas solicitudes fueron rechazadas porque intentaron “confundir” o “sorprender” a la autoridad electoral.

“Yo no sé si traiga el representante la información que algunas de las personas que dicen ellos que ahora representan o guían o asesoran, pues presentaban la documentación duplicada, y gran parte del trabajo que ha tenido que hacer nuestro personal es encontrar esos casos, todo hubiera sido más fácil y sencillo si no hubieran querido confundir o sorprender con información duplicada, o por ejemplo llegaba una sola persona con varias solicitudes, como si fueran apoderados y les preguntamos y dónde están esas personas y no sabían dar cuenta ni siquiera de quiénes, ni dónde estaban”.

Durante la sesión, el Consejo General del INE también aprobó los lineamientos para la fiscalización del proceso de revocación de mandato, así como los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos que se presenten.

De acuerdo con el documento, el plazo de fiscalización para la recolección de firmas será del 12 de enero del 2022 y hasta el 14 de febrero, fecha en la que se deberá aprobar el informe final.