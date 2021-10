INE aprueba designación de nuevos titulares de OPLEs

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la designación de las nuevas presidentas y presidentes de 13 Organismos Públicos Locales (OPLEs), cargo que ocuparán durante los próximos siete años.

Para el caso de Baja California Sur y el Estado de México, los cargos se declararon desiertos, debido a que los aspirantes María Alejandra Durán Gamboa, así como Jessica Rojas Alegría y Claudia Valdés Cid, no obtuvieron los ocho votos requeridos, toda vez que algunos consejeros votaron en contra al considerar que no eran perfiles idóneos.

Durante la sesión extraordinaria de este martes, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que las designaciones de los titulares de los OPLEs representan un factor clave para el funcionamiento del sistema nacional de elecciones, por lo que dejó en claro que no representan un cheque en blanco.

“Las personas que designaremos el día de hoy no se implican, no implica que su nombramiento signifique un cheque en blanco. Cada una de las mujeres y hombres que designaremos no le deben ningún favor a los actores políticos, a ninguna fuerza electoral y menos a un poder o a alguna consejera o consejero de este Consejo General. Cada una de las ciudadanas y ciudadanos que nombraremos deberán honrar con decisiones y hechos el cumplimiento de los principios de la función electoral”.

Al responder a las críticas de algunos actores políticos, el consejero Ciro Murayama Rendón enfatizó que el INE no está en la hora de las complacencias, puesto que la designación de los árbitros locales es una decisión de los consejeros electorales, momento que aprovechó para enviar el siguiente mensaje.

“Hay que decírselo también a los gobernadores, algunos de ellos recién llegados a su cargo: entre sus atribuciones no está el tratar de dictarle al INE las designaciones. Lo digo para que lo escuche quien es el destinario o los destinatarios: si algún gobernador presiona una decisión y no le gusta lo que estamos haciendo, me ratifica en mi convicción de que es una persona adecuada, no estamos para complacer al poder en turno”.