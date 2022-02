INE aprueba convocatoria para revocación de mandato

En medio acusaciones por la supuesta pérdida de 500 millones de pesos y de señalamientos por no saber sumar, ni restar; el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la convocatoria para la revocación de mandato, para la cual se instalarán más de 57 mil 600 casillas por la falta de presupuesto.

Con la aprobación y la emisión de la convocatoria, este viernes inicia la llamada veda electoral, con la cual se debe suspender la difusión de propaganda gubernamental.

Información relacionada: Dirigencias del PAN y PRD dicen que no promoverán la revocación de mandato

Tras pedir que ya los dejen trabajar, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que es una buena noticia que la revocación de mandato se vaya a realizar; sin embargo, lamentó que este proceso inicie sentando un mal precedente.

“Es un nefasto precedente, pero hoy queda claro quiénes son los responsables de que hoy tengamos que asumir esta decisión, porque no nos queda de otra, porque se nos arrinconó a esta que es la menos peor de las soluciones, pero una solución al final muy mala porque no se apega a la ley. Los responsables, no les demos vuelta, seamos claros, de que hoy haya menos casillas son, la mayoría de la Cámara de Diputados y el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. La revocación de mandato va, disminuida, pero va, con respeto a las y los diputados que votaron por la reducción irracional de montos al INE, es tiempo de reconocer los errores cometidos”.