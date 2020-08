Indep recauda más de 25 mdp en quinta subasta del año

Escucha la nota:



Durante la quinta subasta del año que organiza el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Indep, se vendieron 223 lotes, de un total de 305 y se logró una recaudación de 25.2 millones de pesos; aunque no se logró vender la casa que perteneció a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Culiacán Sinaloa, que era uno de los atractivos de esta puja.

Este domingo se subastaron 127 vehículos, tanto nuevos como no aptos para circular; dos inmuebles uno de ellos incautado al Chapo Guzmán, así cómo telas; relojes; y diversos objetos, por los que esperaba obtener 27.2 millones de pesos, aunque la cifra alcanzada estuvo muy cerca de la expectativa del Indep, estos recursos se destinarán al municipio de Temozón, Yucatán.

El director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Indep, Jaime Cárdenas Gracia, reconoció que no es fácil colocar este tipo de inmuebles cuando la gente sabe que provienen de un narcotraficante, aunque aclaró que hay plena certeza jurídica para quien, eventualmente, lo adquiera, ya que no es la primera vez que la subastan y no logra venderse.

En entrevista, Jaime Cárdenas director del Instituto, señaló que la pandemia también cambió las subastas pues por lo pronto no se venden joyas ni los relojes decomisados al crimen organizado, pues la gente busca objetos de fácil reventa, cómo telas y otros objetos provenientes de aduanas o los vehículos no aptos para circular, que son utilizados para venta de refacciones o autopartes.

El lote mejor ofertado fue el marcado con el número 22, integrado por 26,340 kilos de rollos de tela de diferentes colores, que se vendió en 2.5 millones de pesos, cuando su precio de salida era de un millón 257 mil 400 pesos.También se subastaron cuatro tractocamiones marca Kenworth. Un Kenmex T660, modelo 2011, cuyo precio de salida fue de 494 mil 400 pesos; así como dos semirremolques tipo tanque; y automóviles marcas Jeep, Peugeot, Mercedes Benz, Chevrolet y Lincoln, además de motocicletas.