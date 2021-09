Indecisos un 30% de los padres de familia sobre regreso a clases presenciales

A tres semanas del regreso a clases presenciales en todo el país, una tercera parte de los padres de familia sigue indeciso de enviar a sus hijos de vuelta a las aulas.

Mientras que otro tercio decidió mantener la educación a distancia durante los próximos meses y solo el tercio restante adoptó una modalidad presencial que está acotada en horarios y días, informó Patricia Ganem, presidenta de la Comisión de Educación Coparmex CDMX.

En conferencia de prensa donde fue presentada la Plataforma “La Educación es tarea de Todos”, la también presidenta de Grupo Loga refirió que a finales de octubre esperan tener datos precisos sobre los conocimientos adquiridos durante el pasado ciclo escolar, así como de los aspectos socio emocionales.

“Hoy tenemos un cálculo de un 30% que lo está haciendo presencial, no en la totalidad ni del horario ni de los días, y por el otro lado tenemos un 30% que ya tomó la decisión de por lo menos durante dos, tres, cuatro meses seguirlo haciendo a distancia; y todavía tenemos un 30% de padres de familia que no ha tomado la decisión, sigue observando la dinámica de cómo se está haciendo este regreso”.

En tanto, Paulina Amozurrutia, Coordinadora General de Educación con Rumbo, criticó el poco avance que hubo con el trabajo realizado con el gobierno federal para aterrizar la estrategia de regreso a clases presenciales.

De ahí, agregó, que a pesar de no corresponderles, decidieron destinar recursos y tiempo para tener lista la Plataforma “La Educación es tarea de Todos”.

“La estrategia gubernamental ha sido para mí nula, le está quedando grande al gobierno. Creo que como le gusta este deporte al presidente, ni picha, ni cacha, ni deja batear porque además es que trabajamos muchos meses con ellos y no vimos resultados y es por eso que estamos haciendo este enorme esfuerzo que para nosotros ha sido titánico, no me dejarán mentir que llevamos fines de semana con equipos trabajando a marchas forzadas para poderlo sacar, pero aunque luego hacemos con muchísimo gusto esto lo debería de liderear el gobierno, no lo está haciendo”, apuntó la también Directora General de Seamos Héroes.