Increíble que AMLO proponga una reforma electoral: INE

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que resulta increíble que, a tres semanas de los comicios del 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador esté proponiendo una reforma electoral

Al participar en el foro Construyendo la democracia del siglo XXI, el funcionario externó su extrañeza por este tipo de propuestas, cuando las elecciones de este año fueron impecables.

¡Cuidado con las reformas electorales!

“Es increíble, que a tres semanas después de una elección como esa, se esté insistiendo en una reforma electoral desde la propia Presidencia de la República. ¡Cuidado con las reformas electorales!, no hay que emprender esa ruta a menos que sea verdaderamente necesaria porque los tiempos que corremos son tiempos de gran riesgo, tiempos de una gran demagogia, tiempos, en consecuencia, en los que una reforma electoral no necesariamente nos puede llevar por la ruta de fortalecer lo que hoy tenemos, sino de eventualmente de perder lo que tan afanosamente hemos conseguido”.

Reforma electoral un riesgo

Córdova Vianello advirtió que una reforma electoral en medio de las “pulsiones autoritarias” que se viven en varias regiones de América, podría representar un riesgo.

“Déjenme decirlo como lo dicen los anglosajones, con una célebre premisa ‘if ain´t broke, don´t fix it, because you can broke’; funcionan nuestros sistemas electorales, no pensemos en reinventarlos, está bien mejorarlos, pero una reforma electoral abre la puerta a eventuales retrocesos y eventuales riesgos. Así que una reforma electoral tiene que emprenderse sólo siempre y cuando sea absolutamente idónea e indispensable, necesaria, más en los tiempos y con los contextos con esas pulsiones autoritarias que estamos viendo en todas las regiones”.

Certeza al sistema electoral

Recordó que las reformas que en México han sido para dar mayor certeza al sistema electoral, mejorar las condiciones de equidad, las reglas de fiscalización y un nuevo modelo de comunicación política.