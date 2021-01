Incorrecto, que Morena ratifique a Félix Salgado; se empodera al agresor: diputada

Escucha la nota:



El partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no debe ratificar la candidatura al gobierno de Guerrero, de senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, acusado por violación sexual, demandó la diputada federal morenista Lorena Villavicencio.

Se enviará un mensaje negativo a la población y se empoderará al agresor, si el señalado finamente obtiene el respaldo del partido y se queda con la candidatura, alertó la congresista.

“Me parece que no se manda un mensaje positivo, todo lo que implique reforzar el mensaje de impunidad sobre conductas que violentan los derechos de las mujeres, son mensajes negativos, porque empoderan a los agresores, por eso, no me parece correcto que se ratifique esta candidatura, no estoy de acuerdo y seguiré pidiendo que de haga justicia a las presuntas víctimas, que se continúe con la investigación y se actúe en consecuencia”, recalcó.

Lo anterior, ante la previsión de que este fin de semana, el partido ratifique como su abanderado por la gubernatura de Guerrero, al legislador con licencia.

Villavicencio Ayala calificó como “absolutamente inadecuado” que no se haya hecho la investigación correspondiente a las denuncias por agresión sexual contra Salgado Macedonio, las cuales son del conocimiento público.

La atención a las víctimas ha sido lamentable y sus denuncias minimizadas, lo que constituye violencia institucional, manifestó.

Es grave que la Fiscalía de Guerrero no esté atendiendo las denuncias contra Salgado Macedonio que no han prescrito, por lo que urge su actuación, planteó.

Es inaceptable, agregó, que la justicia permita que haya impunidad para personajes políticos o públicos involucrados en violencia de género y aún más grave, de tipo sexual.

La exigencia en el caso del señalado, abundó, sigue siendo que se investiguen las acusaciones en su contra, se aplique la ley, se valoren los elementos probatorios contra Salgado que el exfiscal de Guerrero dijo existían, y se finquen responsabilidades a quiénes por acción u omisión, no procesaron las quejas respectivas.

La diputada Villavicencio reiteró el llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) a hacer valer la figura del 3 de 3 contra la violencia de género, para garantizar que no haya funcionarios públicos o representantes populares con antecedentes en esa materia.

Subrayó que quienes se oponen a la asignación y ratificación de candidaturas a agresores de mujeres, insistirán en su postura y no cederán en el reclamo de que ningún partido con registro, sean de mayoría o de oposición, lancen a puestos públicos a agresores de género.

En rueda de prensa virtual, la diputada Villavicencio Ayala también anunció la presentación de una iniciativa de reforma penal, para garantizar apoyo con peritos especializados en psicología, a víctimas de violencia o agresiones de tipo sexual que acuden a denunciar, para evitar que sean revictimizadas.

Es urgente ampliar la protección a mujeres, para garantizar acceso a la justicia sin revictimizar, dijo.

Refirió que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro mujeres en el mundo, han sido víctimas de algún tipo de violencia o agresiones sexuales.

En 2020 en México, se abrieron 50 mil 111 carpetas de investigación por ese tipo de delitos. Esto significa que a diario, 137 mujeres son violentadas, lo que equivale a casi seis casos por hora.

Ello, advirtió, sin contar con la cifra negra en la materia, ya que más del 90 por ciento de esos ilícitos no se denuncian.

La legisladora señaló que se requieren cambios legales para garantizar la presentación de denuncias de manera sencilla, sin revictimización.

Por ello, insistió, se propone que un perito en psicología acompañe a la denunciante, desde el primer momento en que acude al Ministerio Público a notificar sobre violencia o agresiones sexuales en su contra, con el fin de garantizar atención integral desde el inicio del proceso.