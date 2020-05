Incapaz Gobierno de proveer salud a la población, acusa PRI

Escucha la nota:



Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que las acusaciones del subsecretario Hugo López-Gatell respecto a que la crisis en materia de salud es responsabilidad del PRI, es una muestra de su incapacidad de resolver las necesidades de la población.



“Seamos claros: Durante los gobiernos del PRI no hubo huelgas en los hospitales por falta de seguridad para los médicos, los padres de niños con cáncer no hacían huelgas de hambre por falta de medicamentos y no había incompetencia en altos niveles de la salud pública”, aseguró el líder nacional de este partido.

A través de un mensaje en sus redes sociales agregó que “las expresiones del Subsecretario Hugo López-Gatell de que el PRI es responsable de lo que sucede hoy, es reflejo de incapacidad de la Secretaría de Salud”.

Finalmente lamentó “que ante el desastre que han provocado al sistema de salud en México busquen culpables para justificar su ineficiencia”.