INAI pide a Sedena informar de costos para actualizar identidad de género en cartilla militar

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccion de Datos Personales (INAI), instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realizar una búsqueda exhaustiva del procedimiento detallado y los costos para actualizar los datos personales de la cartilla militar con motivo del cambio de identidad de genero.

El comisionado Adrián Alcalá Méndez, expuso a través de un comunicado, que éstos casos son relevantes por qué el Estado debe reconocer expresamente la identidad de genero y ello conlleva a que las personas transgénero puedan realizar todos los trámites necesarios para el reconocimiento de sus actas de nacimiento y sus documentos personales y cuando el genero que voluntariamente ejercen no corresponde con el biológico que obra en estas constancias, es necesario rectificarlo.

Un particular solicitó a la Sedena el procedimiento detallado y costos para actualizar los datos personales en la Cartilla Militar, con motivo de identidad de género; al respecto, recibió como respuesta de la Sedena que el Servicio Militar Nacional es obligatorio únicamente para los ciudadanos que cumplen la mayoría de edad, motivo por el cual no existe un procedimiento para actualizar los datos personales por el motivo que planteó el particular, en virtud de que jurídicamente no se requiere.

Ante esa respuesta, el solicitante de información optó por presentar un recurso de revisión ante el INAI, inconforme con la declaración de inexistencia invocada por la Sedena.

Finalmente, apuntó que el contar con un nombre femenino conllevaría a que se le asigne una matrícula de personal del sexo femenino para que su cartilla nueva sea acorde con sus nuevos datos, como lo requirió el peticionario, lo anterior siempre y cuando haya cumplido con sus obligaciones militares como persona masculina.

La ponencia del Comisionado Adrián Alcalá advirtió que no se agotó el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley de Transparencia, ya que no se turnó la solicitud a la Dirección General del Servicio Militar Nacional, la cual, en el marco de sus atribuciones, puede conocer de lo requerido por la persona solicitante.