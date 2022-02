INAI ordena a Lotería Nacional revelar contrato para rifa del avión Presidencial

La Lotería Nacional tendrá que revelar el contrato con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) para llevar a cabo la rifa del avión Presidencial el año pasado, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En la sesión del pleno de este miércoles, el comisionado Javier Acuña informó que Lotería Nacional negó la información bajo el argumento de que los datos no estaban disponibles en sus archivos.

“Por desgracia aquí no tuvo suerte el que solicitó la información porque la Lotenal le contestó muy horonda que así como pedían la información, no la tenía y por lo tanto no iba a hacer la tarea”, expuso.